Хуснуллин заявил об одобрении 158 инвестпроектов для инфраструктурной поддержки

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила почти 160 новых инвестиционных проектов для поддержки инфраструктуры в субъектах РФ на общую сумму в 610 млрд рублей. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Одобренный перечень включает 158 новых инвестиционных проектов в 26 регионах на общую сумму более 610 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионах будет создано порядка 35 тыс. рабочих мест. Большая часть проектов будет реализована в сфере обрабатывающих производств, а также жилищном строительстве, сельском хозяйстве и логистике», ― цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы Хуснуллина, которая приводит его слова.

Также в пресс-службе подчеркнули, что наибольшее число инвестиционных проектов представили регионы Приволжского и Центрального федеральных округов.

В октябре 2020 года стало известно, что правительство России спишет часть долгов по бюджетным кредитам регионам, направляющим высвобождаемые средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сумма списания будет равна объему налогов, которые инвестиционный проект принесет в федеральный бюджет. Отмечалось, что так могут быть реализованы инициативы в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, дорожное и жилищное строительство, создание коммунальной инфраструктуры.