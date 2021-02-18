Прокуратура начала проверку 14-часовой задержки рейса на Занзибар

Прокуратура проводит проверку по факту 14-часового задержания авиарейса из Санкт-Петербурга на Занзибар. Об этом в четверг, 18 февраля, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Рейс авиакомпании «Ройал Флайт» должен был вылететь в 3:55 мск в четверг, 18 февраля.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург — Занзибар. По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна (Boeing 767) произошла в связи с технической неисправностью», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, авиакомпания предоставила пассажирам напитки и еду. Их разместили в гостинице.

Сообщается, что в настоящее время сотрудник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры направляется в аэропорт Пулково. В его задачу входит контроль отправления резервного борта, а также прием обращений пассажиров.

Ранее в этот день стало известно о том, что в московских аэропортах задержаны или отменены в общей сложности 30 рейсов.

Так, по состоянию на 3:00, согласно сервису «Яндекс.Расписания», в Домодедово были задержаны 18 авиаперелетов, еще три отменены. Во Внуково не состоятся четыре рейса, задерживался один. В Шереметьево было задержано и отменено по два авиарейса. Об изменениях в расписании аэропорта Жуковский данных не было.