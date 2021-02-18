Жителей Брянска предупредили об аномальных морозах

Аномальные холода придут в Брянскую область. Температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы, предупредили в региональном управлении МЧС.

Холода простоят в регионе до 20 февраля. В это время возрастет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Может увеличиться количество техногенных пожаров и случаев переохлаждения, пишет NASHBRYANSK.RU.

Между тем 17 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о паводках в России. По его словам, когда аномалия холода резко меняется на аномалию тепла, в весеннем сезоне ожидается сложная паводковая ситуация.