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Эксперт опроверг возможность внесения изменений в пенсионную систему в 2021 году

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Вносить изменения в пенсионную систему и таким образом проводить пенсионную реформу в настоящее время никто не будет. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил «Известиям» заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Якушев.

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Эксперт отметил, что концепция индивидуального пенсионного капитала и законопроект «О гарантированном пенсионном продукте» изначально были обречены на неудачу, поскольку этих институций не было в стратегии развития пенсионной системы.

«Очень сложно описать изменения в одном элементе пенсионной системы без связи с другими составляющими пенсионной системы, а это и есть пенсионная реформа, которую сейчас никто не собирается проводить. Банк России и Минфин изначально внесли в план мероприятий разработку этого законопроекта, но по факту сроки можно переносить бесконечно долго, и, скорее всего, в этом году их опять перенесут», ― сказал он.

По словам Якушева, с одной стороны, это связано с повышением пенсионного возраста ― никто не хочет заново возвращаться к теме пенсионной реформы, ― а с другой стороны, «на пороге пандемия», на которую также можно списать невозможность подготовки подобного законопроекта.

Минфин России, в свою очередь, воздержался от комментариев по разработке законопроекта.

Ранее в этот день на сайте Министерства финансов был опубликован план законопроектной деятельности ведомства на 2021 год, согласно которому Минфин планирует до 15 декабря внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе.

Подчеркивалось, что проект разрабатывается под грифом «секретно».

В декабре 2020 года первый вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Сергей Эрлик рассказал о том, что профессиональным сообществом активно обсуждается вопрос демонтажа института накопительных пенсий в России.

В России с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

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