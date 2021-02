New Balance выиграла суд против американской фирмы-двойника New Barlun

Фирма New Balance выиграла суд против китайской компании-клона. Согласно заключению, New Barlun нарушила авторские права. Фирма-двойник производила поддельные кроссовки, передает телеканал «Известия». Партии обуви продавали в небольших городах КНР вдвое дешевле оригинала. По решению суда американская компания получит компенсацию $3,9 млн. Иск New Balance стал самым крупным делом о нарушении авторских прав в Китае.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.