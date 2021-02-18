Врач посоветовал переболевшим COVID-19 тренировать обоняние

Вкус и обоняние у переболевших COVID-19 могут восстановиться. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил сенатор, врач Сергей Леонов.

«Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани», — пояснил он на брифинге.

Леонов также отметил, что обоняние может не восстановиться. В таком случае необходимо тренировать органы восприятия резкими запахами, к примеру, еды или парфюма. Он пояснил, что эти приемы работают тем же образом, что и при обычной болезни.

Ранее, 17 февраля, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А.Е. Евдокимова, профессор, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин рассказал, что проблемы с памятью, скачки температуры и перманентную усталость часто замечают люди, которые переболели коронавирусом, однако эти симптомы могут указывать на ряд патологий.

14 февраля люди, которые перенесли коронавирус, сообщили о необычных последствиях так называемого длительного COVID-19. Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.