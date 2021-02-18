Реставрацию могилы Пушкина завершат к июню в Псковской области

Могилу поэта Александра Пушкина реставрируют в Святогорском монастыре в Псковской области. Работы будут завершены к 6 июня.

Проектировщику необходимо провести исследования состояния склепа и скрытых элементов. Этот вопрос обсуждался в научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Проектная организация представила предварительные итоги научно-исследовательских работ по сохранению объекта культурного значения в Пушкинских Горах. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

Также на совещании был затронут вопрос разработки генерального плана монастыря.

Ранее сообщалось, что реставраторы обнаружили рисунки на стенах во время работ в Псково-Печерском монастыре. Петроглифы датируются XVII–XVIII веками.