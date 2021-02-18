Отказавшимся от вакцинации от COVID-19 в Ватикане грозит увольнение

Сотрудникам Ватикана, которые отказываются от вакцинации против коронавирусной инфекции, грозит увольнение. Об этом свидетельствует указ, который опубликовали власти города в четверг, 18 февраля.

Как уточняется, сотрудник, отказавшийся от прививки, но не имеющий противопоказаний к ней, может столкнуться с «более или менее серьезными последствиями, которые могут доходить до прекращения трудовых отношений», приводит текст указа портал 20minutes.

Указ затронет не только работников Ватикана, которых насчитывается около 5 тыс., но и кандидатов на должности. Их не будут брать на работу при отказе от вакцинации, поскольку подобные действия «могут представлять опасность для других» и «серьезно увеличивать риски для здоровья населения».

14 января сообщалось, что пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 папы римского Франциска. Также от коронавируса вакцинировался предшественник Франциска, почетный папа на покое Бенедикт XVI.

Прививочная кампания стартовала в Ватикане 13 января.