Все трассы Оренбуржья открыли для движения

В Оренбургской области на всех трассах сняли ограничения для движения транспорта. Их вводили сегодня, 18 февраля, в связи с ухудшением дорожной ситуации. Была низовая метель и плохая видимость.

Так, с 15:30 возобновилось движение на участке автодороги Орск — граница Башкирии от подъезда к пункту пропуска «Орск» до границы с этой республикой, а также на участке дороги регионального значения Гай–Орск села Репино Гайского округа до города Орска.

С 16:00 открыто движение на участке дороги федерального значения М-5 «Урал» от села Краснощеково до поворота на город Гай. Можно проехать по участку трассы Каменноозерное–Медногорск от выезда из Медногорска до перекрестка с трассой М-5. Доступен участок дороги Орск–Домбаровка–Светлый от Орска до поселка Светлого, пишет РИА «Оренбуржье».