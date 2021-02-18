Грушко отметил отсутствие предпосылок для созыва Совета Россия–НАТО

Предпосылки для созыва заседания Совета Россия–НАТО в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил 18 февраля замглавы МИД России Александр Грушко.

«Для того чтобы созвать Совет Россия–НАТО, необходимы определенные предпосылки, которые на сегодняшний день просто отсутствуют», — подчеркнул замминистра.

Ранее в четверг дипломат отметил, что Россия примет все меры для обеспечения собственных интересов в случае разработки и принятия НАТО новой стратегии.

17–18 февраля проходит видеоконференция министров обороны стран — участниц НАТО. По итогам первого дня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция НАТО от 2010 года требует обновления, так как обстановка в мире не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.

Как добавил глава Пентагона Ллойд Остин, проводимая Россией «дестабилизирующая» политика — одна из основных угроз для НАТО.