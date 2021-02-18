Толстой допустил попытки исключить Россию из Совета Европы

Некоторые станы — члены Совета Европы могут попытаться исключить Россию из организации. Такое мнение в четверг, 18 февраля, выразил глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, такие попытки могут быть инициированы после ситуации с блогером Алексеем Навальным. Воспользовавшись ею как «знамением», определенные участники Совета Европы могут попробовать задействовать так называемую чрезвычайную трехстороннюю процедуру по исключению России из совета или же попытаться ввести какой-то специальный мониторинг в отношении Москвы, отметил Толстой

Россия же, в свою очередь, как подчеркнул Толстой, готова к такому развитию ситуации, и если это произойдет, то российская делегация покинет Совет Европы до того, как начнется этот «позорный процесс».

«Если это будет противоречить нашим представлениям о нашем суверенитете, о достоинстве каждого русского человека, который представлен в этой организации, то мы соответствующее решение примем и уйдем раньше, до того, как они начнут весь этот абсолютно позорный процесс», — заявил он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима. По данным ФСИН, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. Глава ведомства Константин Чуйченко назвал такое требование ЕСПЧ беспрецедентным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что решение ЕСПЧ по блогеру ничем не подкреплено и противоречит внутренним законам России и международному праву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее серьезной попыткой вмешательство во внутренние дела страны, пишет «Газета.ру».