Мэр Тольятти Анташев подал в отставку

Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после ряда претензий от областных властей и жителей города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области в своем официальном Telegram-канале в четверг, 18 февраля.

«В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку», — отмечается в сообщении.

В сообщении правительства отмечается, что в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей и от горожан. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации.

Замечания к руководству городского округа возникли и из-за «недостаточного качества исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии».

Накануне следовали возбудили уголовное дело против сотрудников администрации Тольятти по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщается на сайте СУ СК по Самарской области.

По данным следствия, с февраля по декабрь 2020 года сотрудники тольяттинской администрации не освоили свыше 21 млн рублей, выделенных из бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Согласно данным региональной прокуратуры, жильем обеспечили только 32 человек, а планировалось — 61.