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МИД прокомментировал решение выслать посла Эстонии из Москвы

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Эстонский дипломат был выслан из Москвы в ответ на решение Таллина об объявлении российского дипломата персоной нон грата. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Российский ответ не заставил себя ждать, был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства», — пояснила Захарова на брифинге.

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Сообщается, что российский дипломат, который был выслан из Таллина, изучал вопросы образования и культуры. Захарова уточнила, что именно в этих сферах сохраняется сотрудничество России и Эстонии.

Она также отметила, что эстонская сторона, к сожалению, в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть последствия, вызванные принятым решением.

Ранее, 16 февраля, посольство РФ в Эстонии предупредило, что призывы парламента прибалтийской страны к ужесточению санкций против России ухудшат и без того напряженные отношения Москвы и Таллина. Отмечается, что накануне в эстонском парламенте был принят документ с призывом к ЕС разработать политику ограничений, которая «вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики». В голосовании приняли участие только 66 депутатов из 101.

В ответ российские дипломаты обвинили инициаторов санкций в том, что те «погрязли в болоте русофобии».

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