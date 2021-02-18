Эксперт выразил уверенность в привлечении Telegram средств благодаря росту аудитории

Путем размещения облигаций среди ограниченного круга инвесторов компания Telegram Group Inc. сможет привлечь средства с учетом стремительного роста аудитории мессенджера. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил «Известиям» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Эксперт указал на то, что размещение облигаций компании будет осуществляться вне биржи. К тому же, по его словам, то, насколько ограниченным будет круг инвесторов, на данный момент не сообщается. Миронюк предположил, что акции могут распространяться по закрытой подписке для стратегических инвесторов или же по открытой подписке для определенного круга.

Из особых условий аналитик выделил возможность конвертировать облигации в акции, если состоится IPO, а ориентировочная доходность может составить 7–8%, однако окончательное решение о параметрах размещения еще не опубликовано.

«Возможно, откладывая выход на IPO компания Павла Дурова стремится избежать дополнительной регуляторной нагрузки, а также возможности политического влияния, которое может осуществляться через акционеров. Это актуально в свете претензий к Twitter, Facebook и др. Компания с большой вероятностью сможет привлечь средства с учетом стремительного роста аудитории до 500 млн человек, сохраняющейся гипотетической возможности выхода на IPO», ― сказал эксперт.

Миронюк объяснил, что в этом случае держатели долга смогут выгодно конвертировать его в акции. Также, по его словам, сумма привлечения небольшая относительно стоимости Telegram, которая могла по неофициальным оценкам превысить $30 млрд.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что компания Telegram Group Inc. планирует привлечь минимум $1 млрд посредством размещения облигаций среди ограниченного круга инвесторов.

Отмечалось, что инвесторы из России, Европы, Азии и Ближнего Востока уже начали получать такие предложения. Собеседники издания также утверждают, что минимальный чек для участия на данным момент составляет $50 млн, однако его могут снизить до $10 млн. Также подчеркивалось, что организатором размещения выступает сам Telegram, а средства нужны компании, чтобы улучшить инфраструктуру и привлечь новых пользователей.

В газете также добавили, что облигации выпустят сроком на пять лет, а ежегодно будет выплачиваться купон, который, по предварительной информации, будет составлять 7–8% от суммы долга. Помимо этого, в случае проведения компанией IPO в пятилетний период у владельцев бондов появится возможность конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

8 февраля основатель Дуров рассказал, что со дня своего основания Telegram стабильно поднимается в рейтингах самых популярных приложений. Причиной успеха он назвал последовательность в защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении набора функций приложения.