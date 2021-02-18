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Рейды против нелегальных такси пройдут в Алтайском крае

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ГИБДД проверит водителей такси в Алтайском крае. Рейды пройдут в регионе 19 февраля.

По данным Госавтоинспекции, с 1 по 9 февраля в Алтайском крае произошло 45 аварий, в которых пять человек погибли и 59 получили травмы. В четырех авариях участвовали такси. Эти ДТП привели к гибели двух человек и травмированию шести человек. Об этом пишет altapress.ru.

Полицейские намерены провести профилактическое мероприятие, чтобы предупредить и пресечь нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Также сотрудники ГИБДД будут выявлять нелегальных перевозчиков. Водителей, у которых отсутствует разрешение на перевозку пассажиров и багажа, ждут штрафы в размере от 500 до 5 тыс. рублей.

9 февраля сообщалось о создании стандартов этики для водителей такси в Санкт-Петербурге. В документе будут закреплены минимальные требования к качеству услуг, а также обобщенный «портрет» водителя. При разработке кодекса этики будет учитываться мнение перевозчиков и пассажиров.

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