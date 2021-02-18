В МИДе прокомментировали планы НАТО по принятию новой стратегии

Москва примет все необходимые меры для обеспечения своих интересов в случае разработки и принятия НАТО новой стратегии, альянс использует фактор мифической российской угрозы для сплочения своих рядов. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко 18 января, комментируя планы объединения по новой стратегии.

«Ничего неожиданного не произошло. Что касается России, то альянс пытается по-прежнему демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения его рядов», — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что альянс только собирается разработать новую стратегию. Он отметил, что если судить по заявлению генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, решение о разработке новой стратегии вместо принятой в 2010 году должны принять главы стран и правительств членов НАТО «на своем саммите».

По словам дипломата, Вашингтон пытается через механизмы НАТО «привлечь союзников к своей линии на сдерживание Китая», что «проявилось в Брюсселе вполне определенно».

«Мы предпримем все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить наши законные интересы обороны и безопасности», — заключил замглавы МИДа.

Накануне Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания объединения на уровне министров обороны заявил, что новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите альянса в этом году, будет нацелена на сдерживание России и Китая.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая» политика России и экономический рост КНР являются одними из основных угроз для НАТО. Самой важной задачей объединения он назвал защиту населения и территории путем предоставления надежных средств сдерживания.

Пекин назвал заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО проявлением менталитета холодной войны.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что обновленная стратегия альянса повлечет за собой новый виток информационной войны против России.