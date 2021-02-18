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Дацик и Тарасов вступили в спор из-за Емельяненко

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Блогер Артем Тарасов на пресс-конференции перед боем с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым заявил, что собирается преподать урок своему сопернику на ринге, чтобы получить право сойтись в бою с Александром Емельяненко. Об этом сообщает 18 февраля телеканал РЕН ТВ.

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По словам Тарасова, он хочет отомстить за Кокляева, который, в свою очередь, проиграл Емельяненко нокаутом 29 ноября 2019 года.

«Выиграю Кокляева, как говорится, по-отцовски. Я как сын преподам урок своему отцу. И дальше за своего отца надо отомстить. Это будет Александр Емельяненко. Планы у меня большие», — отметил Тарасов.

Речь Тарасова перебил боец Вячеслав Дацик, с которым у них был бой в апреле 2019 года. Тогда блогер вызвал Рыжего Тарзана на поединок, несмотря на то что уступал ему в весе почти в два раза. При этом Тарасову удалось одержать победу — после третьего раунда Дацик был дисквалифицирован за использование запрещенных приемов. Бой проходил по правилам MMA, Тарасов после поединка заявил, что сломал о голову оппонента обе руки. Ему сделали пять операций.

«После боя с Мишаней тебе придется столько еще операций делать и лечить кулаки, что Саша Емельяненко просто сопьется, он не дождется этого боя», — сказал Дацик.

Но Тарасов был непреклонен, он заявил, что если потребуются операции, то он их сделает.

Также Тарасов отметил, что Емельяненко ничего не знает о его планах на поединок.

Ранее, 16 февраля, Тарасов заявил о своих намерениях нокаутировать Кокляева. Отмечается, что между бойцами большая разница в весе. Также Тарасов долго не выходил на ринг из-за травм. Однако боец на тренировках показывает неплохую форму.

В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави).

В соглавных поединках на ринге встретятся боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, экс-игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и боец смешанных единоборств, самбист Максим Новоселов.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в субботу, 20 февраля, в концертном зале «Вегас Сити Холл». Телеканал РЕН ТВ покажет эти боксерские бои в прямом эфире.

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