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Премьер-министр Грузии объяснил свое решение уйти в отставку

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Подавший в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил в четверг, 18 февраля, что принял соответствующее решение для деэскалации ситуации в стране.

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«Я считаю, что противостояние внутри страны угрожает будущему демократическому и экономическому развитию Грузии. Поэтому я объявил о своей отставке в надежде, чтобы уменьшить поляризацию и деэскалацию ситуации», — написал Гахария на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на место Гахарии кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили.

Тот, в свою очередь, заявил, что намерен в случае вступления в должность в короткие сроки навести порядок в стране. В 2013–2015 годах Гарибашвили уже возглавлял грузинское правительство.

Об отставке из-за разногласий с командой Гахария объявил ранее в этот же день. При этом 12 февраля он опровергал слухи об уходе с поста премьера. Тогда премьер заявил, что этот вопрос уже перешел в юмористическую плоскость и всё это «спекуляции и слухи».

Отмечалось, что разногласия Гахарии связаны с арестом оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии. Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателя партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Мелии, который 16 февраля был лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура после этого обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить ранее залог 40 тыс. лари (свыше $12 тыс.).

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, Мелия в знак протеста бросил браслет в толпу митингующих.

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