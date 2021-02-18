Участника ДТП с тремя погибшими полицейскими задержали в Крыму

Следователи задержали жителя Кировского района Крыма, который совершил лобовое столкновение с полицейским автомобилем. В результате ДТП погибли три сотрудника правоохранительных органов.

Авария произошла 2 февраля. В служебном автомобиле Lada Priora находились четверо сотрудников конвоя и осужденный. С включенными проблесковыми маячками автомобиль ехал из суда в следственный изолятор Симферополя. В этот момент навстречу ехал автомобиль Skoda. Иномарка совершила наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, а затем лоб в лоб столкнулась с Lada. Трое полицейских скончались на месте. Еще один сотрудник полиции, осужденный, водитель Skoda и велосипедист были доставлены в больницу.

С учетом стабилизации состояния водителя иномарки после лечения он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Об этом пишет ИА «Крыминформ». В рамках уголовного дела проводятся 13 различных экспертиз. Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выступить с ходатайством об избрании меры пресечения.