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ВОЗ подтвердила высокую заразность южноафриканского штамма SARS-CoV-2
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ВОЗ подтвердила высокую заразность южноафриканского штамма SARS-CoV-2

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Южноафриканский штамм коронавируса обладает большей заразностью, чем первоначальный вариант SARS-CoV-2. Эту информацию 18 февраля подтвердила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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«Данный штамм является более заразным, так же как и британский. Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль», — цитирует ее ТАСС.

Эксперт уточнила, что штамм из ЮАР не влияет на тяжесть течения COVID-19 и частоту случаев госпитализации. Эффективность вакцинации в отношении новой разновидности вируса исследуется, добавила Керкхове.

1 февраля российские ученые заявили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. К концу января она была выявлена в 31 стране мира. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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