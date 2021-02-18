ВОЗ подтвердила высокую заразность южноафриканского штамма SARS-CoV-2

Южноафриканский штамм коронавируса обладает большей заразностью, чем первоначальный вариант SARS-CoV-2. Эту информацию 18 февраля подтвердила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Данный штамм является более заразным, так же как и британский. Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль», — цитирует ее ТАСС.

Эксперт уточнила, что штамм из ЮАР не влияет на тяжесть течения COVID-19 и частоту случаев госпитализации. Эффективность вакцинации в отношении новой разновидности вируса исследуется, добавила Керкхове.

1 февраля российские ученые заявили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. К концу января она была выявлена в 31 стране мира. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.

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