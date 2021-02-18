Деревенский пруд в Липецке расчистят за 2 млн рублей

В Липецкой области расчистят пруд в деревне Лаухино Краснинского района. На эти работы региональное управление экологии и природных ресурсов готово выделить 2,1 млн рублей. Деньги поступят из регионального бюджета. Электронные торги по выбору подрядчика запланированы на 26 февраля.

Ложе пруда расположено на балке, которая впадает в ручей Тальчик. Его длина — около 100 м, а ширина — около 80 м. Площадь участка, который должен быть расчищен, — 0,68 га. Подрядчик должен вырубить 10 деревьев, выкорчевать кустарники на площади 876 кв. м, скосить 2,7 тыс. кв. м болотной растительности, разработать порядка 12 тыс. кубометров грунта. Все работы должны быть завершены к 5 ноября.

GOROD48 в управлении экологии и природных ресурсов рассказали, что за 2015–2020 годы в Липецкой области удалось расчистить 35 прудов. Только в прошлом году в порядок привели четыре пруда в Краснинском, Измалковском, Тербунском районах и в Лебедяни.