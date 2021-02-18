Менеджера псевдомедицинского центра осудили в Хабаровске

В Хабаровске сотрудница псевдомедицинского центра получила условный срок 4,5 года. Потерпевшими по уголовному делу являются жители региона, большинство из которых пенсионеры.

Установлено, что менеджер, не имея специальных познаний в области медицины, проводила псевдодиагностику состояния здоровья клиентов и устанавливала несоответствующие действительности диагнозы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После этого она сообщала посетителям о наличии у них серьезных заболеваний, лечение которых необходимо пройти именно в данной клинике. Сумма ущерба, причиненного 35 потерпевшим, превышает 3,5 млн рублей.