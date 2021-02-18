Число скончавшихся из-за суровой зимы в США увеличилось до 38 человек

В США число жертв от аномальных холодов увеличилось до 38 человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает New York Times.

«Некоторые погибли в авариях на обледенелых дорогах, некоторые умерли от холода, а другие погибли, когда отчаянные попытки найти немного тепла оказались смертельными», — сообщает газета.

Отмечается, что холода также привели американские штаты к проблемам с водоснабжением. На данный момент почти 7 млн человек в Техасе приходится кипятить воду перед употреблением. Поставщики питьевой воды не справляются с текущим положением дел, 263 тыс. человек находятся в трудном положении.

Ранее, 15 февраля, сообщалось о том, что число жителей Техаса, оставшихся без электроэнергии в результате обрушившейся на штат снежной бури и похолодания, превысило 2 млн. Согласно данным портала poweroutage.com, в Техасе без света остались 2 382 119 человек при более чем 12 млн зарегистрированных потребителей электроэнергии.

Также сообщалось, что отключения продолжаются. Уровень тревоги продолжает расти.