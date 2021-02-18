Звезда фильма «Ты у меня одна» попал в реанимацию после ссоры с супругой

Российский актер Марк Горонок оказался в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга из-за гипертонического криза. Об этом сообщил телеканалу РЕН ТВ 18 февраля приятель артиста Вячеслав Смородинов.

По его словам, накануне Горонок отдыхал в ресторане вместе женой, поссорился с ней, после чего попал в реанимацию.

«Я думаю, что у него сильно поднялось давление», — сказал Смородинов.

Он добавил, что предварительно врачи сделали утешительные прогнозы относительно состояния актера.

«Сегодня всё прояснится ближе к вечеру. Там что-то такое вроде гипертонического криза», — сказал приятель.

Горонок известен зрителям в том числе по кинолентам «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо», «Из ада в ад», «Зал ожидания», «Сеньора» и сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Ночью 11 февраля российский актер Владимир Епифанцев подрался в одном из петербургских баров. Видео с камер наблюдения опубликовали «Известия». В баре актер отдыхал вместе с бывшей женой Анастасией Веденской, ее новым возлюбленным — актером Максимом Онищенко, режиссером Ростиславом Мусаевым и его подругой.

Отмечалось, что когда речь зашла о домашнем насилии, собеседники не сошлись во мнениях. Затем, по словам Веденской, Мусаев проявил словесную агрессию, после чего его возлюбленная ударила актрису в лицо пивным бокалом. Онищенко вступился за Веденскую, затем в конфликт вмешался Епифанцев, и началась драка.

На место инцидента приезжали сотрудники Росгвардии. Они задержали обидчицу актрисы.

По словам адвоката Веденской, артистка собирается подать в суд на свою обидчицу.