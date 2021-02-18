В МИД РФ не исключили новой встречи по Афганистану в Москве

МИД РФ не исключает проведения новой встречи московского формата по Афганистану, сообщила на брифинге 18 февраля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что в случае необходимости Москва будет готова предоставить площадку для диалога, если стороны переговоров будут в этом заинтересованы.

Ранее, в январе, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов провел консультации с делегацией политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России).

Тупиковая ситуация, в которую зашли межафганские переговоры, была ключевым вопросом встречи, подчеркнула Захарова.

В ходе консультаций российская сторона высказалась в пользу скорейшего запуска межафганских переговоров, ведущих к прекращению кровопролитной гражданской войны и формированию эффективного общенационального государственного руководства в Афганистане.

Представители запрещенного движения, в свою очередь, выступили в поддержку усилий Москвы в вопросе национального примирения и высоко оценили ее роль и потенциал России в содействии афганскому народу.

«В нынешней ситуации требуются дополнительные усилия для придания импульса процессу межафганского национального примирения. Намерены продолжать работу в данном направлении в рамках расширенной тройки Россия–США–Китай плюс Пакистан. Рассчитываем на подключение и иранской стороны», — сказала на брифинге Захарова.

В столице Катара Дохе в сентябре прошлого года начались мирные переговоры между афганским правительством и талибами.

США и талибы в 2020 году подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

9 февраля талибы покинули переговоры об урегулировании, проходившие в Дохе, передавал Sputnik.