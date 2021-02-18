Названы самые продаваемые машины с автоматической коробкой передач в России

В России в 2020 году было продано 921 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач. Об этом 18 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым в 2020 году автомобилем с «автоматом» на российском рынке остается Kia Rio: жители страны купили 71,6 тыс. единиц. Второе место занимает модель Hyundai Creta — за 2020 год было реализовано 56 тыс. машин с автоматической трансмиссией. На третьем месте находится Hyundai Solaris — 39 тыс. автомобилей.

В топ-10 самых продаваемых в 2020 году на российском рынке автомобилей с автоматической коробкой передач вошли также Volkswagen Polo (36,1 тыс. ед.), Toyota RAV4 (34 тыс. ед.) и Volkswagen Tiguan (30,5 тыс. ед.), Toyota Camry (27,4 тыс. ед.), Kia Sportage (25,7 тыс. ед.), Hyundai Tucson (20,4 тыс. ед.) и Skoda Rapid (20 тыс. ед.).

4 февраля сообщалось, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. Такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее — на 13%, до 4,93 млн рублей.