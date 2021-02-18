Уровень разлившейся реки Ангары понизился и продолжает падать

Уровень воды на реке Ангаре в районе Ангарска, где подтопило 20 приусадебных участков, понизился на 30 см и продолжает падать. Проводится непрерывный мониторинг складывающейся гидрологической обстановки. В случае ее ухудшения будет проведена корректировка сбросных расходов Иркутской ГЭС.

Напомним, что установление ледостава отмечается на реке Ангаре в районе Ангарска. Повышение уровня воды произошло из-за зажора, образовавшегося ниже по течению. В настоящее время зажор размыт. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, власти Рязани подготовятся к возможному сильному разливу реки Оки. Такое заявление сделала ранее мэр Елена Сорокина. Из-за снежной зимы Ока может сильно разлиться. В прошлые годы уже были серьезные паводки в период таяния снега. По словам главы города, есть районы, которые могут попасть в зону подтопления.