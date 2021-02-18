Сквер на площади Горького отремонтируют в Нижнем Новгороде

Весной 2021 года стартует ремонт сквера на площади Горького в Нижнем Новгороде. Территория признана объектом культурного наследия.

Жители Нижегородского района сами выбрали сквер для благоустройства в рамках программы «Вам решать». Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. На выездном совещании с подрядчиком обсудили план работ. Предплагается, что сквер сохранит уникальную планировку. Изменения затронут лишь благоустройство. По данным ИМ «НьюсНН», в сквере отремонтируют ограждение, обновят покрытие и заменят освещение.

Главе Нижегородского района поручено контролировать ход работ в еженедельном режиме.

С 15 февраля по 15 марта жители региона смогут внести новые предложения в рамках проекта «Вам решать». Инициативы будут разделены на восемь номинаций. На реализацию инициатив будет направлено 730 млн рублей.