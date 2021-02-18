Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Роструд напомнил о коротком рабочем дне 20 февраля
Экономика
Дюков назвал устойчивой цену нефти в $45-55 за баррель
Политика
Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
Мир
Толстой предупредил о попытках исключить Россию из Совета Европы
Мир
Население Украины за год сократилось более чем на 300 тыс. человек
Мир
Избран новый патриарх Сербской православной церкви
Мир
МИД подчеркнул готовность России к сотрудничеству с ФРГ
Мир
ВОЗ подтвердила высокую заразность южноафриканского штамма SARS-CoV-2

Сквер на площади Горького отремонтируют в Нижнем Новгороде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весной 2021 года стартует ремонт сквера на площади Горького в Нижнем Новгороде. Территория признана объектом культурного наследия.

Жители Нижегородского района сами выбрали сквер для благоустройства в рамках программы «Вам решать». Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. На выездном совещании с подрядчиком обсудили план работ. Предплагается, что сквер сохранит уникальную планировку. Изменения затронут лишь благоустройство. По данным ИМ «НьюсНН», в сквере отремонтируют ограждение, обновят покрытие и заменят освещение.

Главе Нижегородского района поручено контролировать ход работ в еженедельном режиме.

С 15 февраля по 15 марта жители региона смогут внести новые предложения в рамках проекта «Вам решать». Инициативы будут разделены на восемь номинаций. На реализацию инициатив будет направлено 730 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021