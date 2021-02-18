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Набережную и велодорожку построят в Кургане за 20 млн рублей

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В Кургане построят набережную на реке Тобол и велодорожку. Они появятся во время благоустройства бульвара Солнечный. Проект обойдется местному бюджету в 20 млн рублей, говорится в материалах к аукциону по выбору подрядчика.

Цель проекта — повышение уровня благоустройства общественных территорий в Кургане для создания комфортных условий отдыха жителей, цитирует аукционную документацию ИА «Ура.ру».

Подрядчик должен благоустроить пешеходные зоны в районе улицы Галкинской, жилого комплекса «Солнце-парк» и прогулочной зоны у набережной. Кроме того, должны появиться велодорожка, зоны отдыха у спорткомплекса и спортплощадка возле пляжа.

Велодорожка будет проходить по Солнечному бульвару. А в другую сторону расположится прогулочная зона, обустройство которой также предполагает создание велодорожки.

В торгах принимали участие шесть компаний. Победителем признали предпринимателя Армана Шабояна. Все работы должны быть завершены до 1 сентября.

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