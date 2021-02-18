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Фестиваль «Робофест» пройдет 20 февраля во Владивостоке

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В Приморском пройдет восьмой региональный фестиваль «Робофест ― Владивосток 2021». Более 130 школьников, молодых инженеров и программистов Дальнего Востока соберутся 20 февраля в ДВФУ.

Помимо соревнований будут организованы активности для зрителей, вход на все мероприятия свободный. Так, с 10 до 16 пройдет выставка современных технологий, где будут представлены макет спутника формата 3U + платы спутника ДВФУ, модель умного города, нейрошлем, протез руки, сервисные роботы. Также подготовят интерактивные площадки, где можно поуправлять моделями WeDo, MindStorms, Technic, а также подводными роботами в симуляторе, сообщили ИА PrimaMedia организаторы. «Робофест» ― крупнейший в Европе и один из массовых в мире фестивалей, ежегодно собирающий лучших участников научно-технического творчества в возрасте от шести до 30 лет.

В России создают проект станций роботов, управляемых через интернет, которых можно будет использовать как курьеров, грузчиков и снегоуборщиков, рассказали ранее в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Уточняется, что речь идет о создании сети баз для многоцелевых колесных платформ, предназначающихся для работы на открытой местности, в коттеджных поселках, на предприятиях и территориях без дорожной инфраструктуры. К работе со станциями можно будет привлечь сотрудников на удаленке, а также маломобильных граждан.

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