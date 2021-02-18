Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Роструд напомнил о коротком рабочем дне 20 февраля
Экономика
Дюков назвал устойчивой цену нефти в $45-55 за баррель
Политика
Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
Мир
Толстой предупредил о попытках исключить Россию из Совета Европы
Мир
Население Украины за год сократилось более чем на 300 тыс. человек
Мир
Избран новый патриарх Сербской православной церкви
Мир
МИД подчеркнул готовность России к сотрудничеству с ФРГ
Мир
ВОЗ подтвердила высокую заразность южноафриканского штамма SARS-CoV-2

24 марта в Москве пройдет конференция «Digital Brand Day: Digital в моменте»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Цифровом деловом пространстве» в четвертый раз пройдет профессиональная бизнес-конференция Digital Brand Day, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Формат мероприятия — гибрид офлайна и онлайна. Организаторы конференции: «Русбренд», AdIndex, Mediascope, «Национальный Рекламный Альянс» (НРА).

«Digital в моменте» — ключевая тема первой в этом году конференции для российского рынка маркетинга и рекламы Digital Brand Day 2021.

Сегодня перед индустрией стоит ряд важных вопросов: в какой точке развития рынок находится, какой опыт получило рекламное сообщество по итогам прошлого года, где игроки ищут новые бизнес-модели и источники монетизации, как проходит «цифровой транзит» маркетинговых и рекламных экосистем, какие новые технологии помогут увеличить скорость и эффективность коммуникации с потребителем. Новый рекламный сезон мы начнем с самоанализа и оценки ближайших перспектив.

Как и прежде, без внимания не останутся такие актуальные темы, как transparency, efficiency, brand safety, on & offline sinergy, experience exchange, sustainability и diversity.

В программе мероприятия запланированы дискуссионные панели с участием топ-менеджеров, презентации последних инновационных решений и кейсов, а также доклады об эффективности современных цифровых и маркетинговых бизнес-процессов.

Где и как смотреть «Digital Brand Day 2021»

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события «День Бренда» и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и AdIndex, при участии Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

Мероприятие является закрытым. Максимальное количество присутствующих ограничено карантинными нормами, каждая заявка на участие рассматривается модератором отдельно. Для соблюдения пандемийных правил мы ограничили доступ на площадку, поэтому на мероприятии соберутся не более 600 рекламных топ-менеджеров. Преимущественное право посетить мероприятие имеют представители компаний — членов Ассоциации «Русбренд», а также топ-менеджеры и представители маркетинга компаний-рекламодателей.

Индустриальные партнеры: «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», ВГТРК, Publicis Groupe Russia, АДВ, GroupM, Russ Outdoor

Партнеры конференции: «Яндекс», Hyper Ad Tech, Gazprom-Media Digital, MAER, SEGMENTO

Все подробности на официальном сайте конференции: https://digitalbrandday.ru/dbd2021

Дата проведения: 24 марта 2021 года

Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП)

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021