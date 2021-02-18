Белые медведи выходят к жилым поселкам в ЯНАО

К вахтовым поселкам в ЯНАО всё чаще стали выходить белые медведи. Ранее там уже прочно обосновались песцы. Поэтому хищники не только ищут пропитание среди мусора, но зачастую и охотятся.

Вахтовики опубликовали видео на канале «Сабетта — Северная жизнь», где запечатлено, как медведь охотится на полярных лисиц в непосредственной близости от жилого вагончика.

Авторы видео не исключают, что песец, ставший жертвой белого медведя, сам копался в бочке с отходами, когда туда же заглянул медведь. Отмечается, что битва между животными происходила на удалении не более 10 м от людей, однако это не смущало ни вахтовиков, ни хищников.

ИА «Ура.ру» пишет, что, по мнению специалистов, в этом году песцов — аномально большое количество в ЯНАО. Животные обосновались в населенных пунктах и вахтовых поселках, конкурируя с лисами. Белые медведи выходят к людям реже, они в основном ищут съестное среди мусора, но при этом не охотятся.

В конце 2020 года сообщалось, что в зоопарке в Ростове-на-Дону впервые за 32 года родился белый медвежонок. Его мать — медведица по имени Комета.