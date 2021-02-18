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Четыре человека пострадали в ДТП с грейдером в Коми

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Грузовик столкнулся с грейдером и легковым автомобилем на мосту через реку Чуть в Республике Коми. Четыре человека госпитализированы с травмами.

Авария произошла в Ухте. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом на мосту решил обогнать грейдер. Заметив встречный легковой автомобиль Hyundai, водитель грузовика пытался затормозить, из-за чего большегруз занесло. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В результате столкновения травмы получил водитель грузовика, а также водитель и два пассажира легкового автомобиля. Все они госпитализированы. Состояние водителя иномарки и одного из его пассажиров характеризуется как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Калужской области два человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика.

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