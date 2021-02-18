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Захарова прокомментировала учения США и Турции в Черном море

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Совместные военные учения США и Турции в Черном море угрожают миру и стабильности, создают ощущение, что американцам не терпится найти врага. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 18 февраля.

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«Для всех очевидно, что учения носят антироссийскую направленность. Проходят они у самых границ нашей страны, вблизи нашего черноморского побережья, тем самым угрожают миру и стабильности», — сказала она.

Захарова добавила, что складывается впечатление, что «американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага»

«Это делают они зря», — заключила дипломат.

Она отметила, что провокационно прозвучали в данной связи высказывания чиновников Пентагона и Госдепа США, что этими учениями Вашингтон совместно с союзниками якобы поспособствует укреплению безопасности в Европе.

Дипломат посоветовала Вашингтону для укрепления безопасности в Европе повлиять на Киев в плане выполнения Минских соглашений.

По данным пресс-службы Шестого флота американских ВМС, корабли США и Турции при поддержке двух турецких истребителей F-16 провели совместные учения в Черном море 9 февраля. Они предусматривали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них участвовали американские эсминцы «Портер», «Дональд Кук», а также морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

10 февраля «Портер» и «Дональд Кук» покинули воды Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО. Совместные учения партнеров по Североатлантическому альянсу длились 17 дней.

В посольстве России призвали Вашингтон «прекратить безрассудное бряцание оружием» в Черном море. Российские дипломаты также призвали США заняться своими делами в своих территориальных водах, подчеркнув, что мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве.

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