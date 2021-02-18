Кандидат в премьеры Грузии Гарибашвили пообещал восстановить порядок в стране

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили намерен в случае вступления в должность в короткие сроки навести порядок в стране. Об этом он заявил на брифинге в четверг, 18 февраля.

«Перед страной стоят многие вызовы: пандемия, безработица, состояние экономики, тяжелое положение населения. Нам необходимо принятие быстрых решений. Мы очень скоро восстановим порядок, который необходим стране для нормального в рамках конституции функционирования», — приводит его слова «Sputnik Грузия».

В 2013–2015 годах Гарибашвили уже возглавлял грузинское правительство.

Ранее в этот же день премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с командой. 12 февраля он опровергал слухи об уходе с поста премьера. Тогда он заявил, что этот вопрос уже перешел в юмористическую плоскость и всё это «спекуляции и слухи».

Отмечается, что разногласия Гахарии связаны с арестом оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии. Накануне суд удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателя партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Мелии, который 16 февраля был лишен депутатской неприкосновенности. Прокуратура после этого обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за отказ платить ранее залог 40 тыс. лари (свыше $12 тыс.).

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, Мелия в знак протеста бросил браслет в толпу митингующих.