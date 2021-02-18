Нелегальный табак на сумму свыше 2 млн рублей изъяли в Тверской области

Полиция изъяла крупную партию нелегальных табачных изделий в Тверской области. Сумму ущерба оценивается более чем в 2 млн рублей.

По данным МВД, в Вышнем Волочке был задержан 38-летний мужчина, который хранил в павильоне и гараже более 23 тыс. пачек сигарет. Кроме того, во время оперативно-разыскных мероприятий задержаны 58-летний мужчина и 38-летняя женщина, которые приобрели безакцизные табачные изделия. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В отношении граждан были возбуждены уголовные дела.

По данным за ноябрь 2020 года, доля рынка нелегальных сигарет в России с начала года сократилась с 15,6 до 10,2%. Как считают в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе национальной системы цифровой маркировки, — это результат запуска механизма, после которого из тени вышли 18 компаний-производителей.