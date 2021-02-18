В МИДе заявили о нежелании Германии предоставить данные по Навальному

Германия продолжает вводить общественность в заблуждение, при этом не предоставляя никаких данных на запросы по ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ни на один вопрос наши германские партнеры не могут дать нормального вразумительного ответа <...> Мы призываем вновь Берлин прекратить вводить мировую общественность в заблуждение. ФРГ продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства того, что произошло с Навальным, о его пребывании на своей территории не только от нашей страны, но и от собственных парламентариев», — указала она.

15 февраля правительство Германии отказало в удовлетворении запроса фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге предоставить данные о том, какое именно ведомство выявило следы отравляющих веществ в ходе расследования дела Навального.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не представив никаких доказательств. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении Навального.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.