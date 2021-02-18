В Москве арестовали одного из задержанных членов «Хизб ут-Тахрир»

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца одного из членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 18 февраля.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы в отношении Хайдарова О.Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2021 года», — отметили в пресс-службе.

Ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

По данным источника агентства, до задержания Хайдаров работал поваром в одном из столичных заведений.

Ранее в четверг в ФСБ сообщили, что силовики в рамках спецоперации в 10 регионах России задержали членов этой террористической группировки. Операция прошла в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях.

По данным ведомства, задержанные, в том числе через интернет, распространяли среди россиян «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям», а также вербовали российских мусульман «в ряды международной террористической организации».

Отмечалось, что против семи задержанных возбудили уголовные дела.

По местам жительства задержанных нашли и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые они использовали при ведении террористической деятельности.

Накануне стало известно, что спецслужбы задержали в четырех регионах России исламистов, которые собирались устроить диверсии и теракты на Северном Кавказе. Задержанные входили в запрещенную в России организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), стремящуюся создать халифат.