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Фернандес прокомментировал продление контракта с ЦСКА

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Защитник Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с ЦСКА. По словам футболиста, он счастлив подписать новое соглашение. Об этом сообщается в четверг, 18 февраля, на сайте московского клуба.

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«У клуба было желание продлить отношения, у меня тоже. Я хочу играть только за ЦСКА и закончить карьеру здесь. Будем смотреть, до какого момента смогу помогать команде. Если буду осознавать, что приношу пользу, буду продолжать играть. Если пойму, что не даю никакой отдачи, закончу с футболом и уйду на пенсию», — заявил он.

Новый контракт Фернандеса с ЦСКА действует до лета 2024 года.

Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году. Он провел за столичный клуб 289 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.

ЦСКА объявил о подписании контракта с Фернандесом ранее в четверг, передает RT.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что венесуэльский нападающий китайского футбольного клуба «Далянь Ифан» Хосе Саломон Рондон подпишет соглашение с московским ЦСКА до конца сезона.

15 февраля он уже провел первую тренировку вместе с командой, уточняет телеканал «360».

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