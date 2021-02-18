Работу автобусов на утренних маршрутах проверяют в Липецке

В Липецке проводятся проверки работы общественного транспорта. Они начались после жалоб жителей города на то, что утром из-за малого количества автобусов невозможно уехать на работу, поскольку всем ожидающим не хватает мест.

Речь идет о маршрутах № 33а, 324, 325 и 346. В доказательство жители города прислали фото в редакцию Lipetskmedia. На нем можно увидеть около шести человек, которые не смогли сесть в транспорт и были вынуждены ждать следующего автобуса.

Во время проверки, которую провели сотрудники городского департамента транспорта, подтвердилось, что утренние рейсы по маршрутам № 33а и 325 выполняются с высокой наполняемостью, однако она не превышает 90%. На остальных маршрутах наполняемость 60% от номинальной вместимости.

Что касается интервалов движения автобусов по этим маршрутам, то они с 6:05 до 8:35 составляют от семи до 15 минут. Увеличения интервалов движения, скорее всего, связаны с дорожными заторами, пишет агентство со ссылкой на департамент.

В конце января сообщалось, что в Липецке начали курсировать более 30 экологичных автобусов. Они низкопольные и оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя.