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В Саратовской области 50 классов ушли на дистанционное обучение

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Школа полностью закрылась в Озинском районе Саратовской области из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

По данным ведомства, на дистанционном обучении находятся 50 классов в 42 школах. На самоизоляцию перешли почти 1,2 тыс. детей и 31 педагог. В связи с ОРВИ карантин по-прежнему действует в школе в Краснопартизанском районе. Отдельные классы закрыты в девяти школах. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В связи с коронавирусом закрыты четыре группы в техникумах и колледжах, на дистанционном обучении находятся 145 студентов. Полностью закрыт детский сад в Дергачевском районе.

За последние сутки в России зафиксировано 13 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Зафиксировано 480 летальных исходов. Полностью выздоровели 18 730 человек.

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