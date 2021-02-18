Антропогенную нагрузку парка «Три вулкана» исследуют на Камчатке

В Южно-Камчатском природном парке и сопредельных территориях планируется создать туристскую инфраструктуру в рамках проекта парка «Три вулкана». Изучение возможной антропогенной нагрузки запланировано на июль-август 2021 года.

«Инициаторы проекта готовы возместить затраты, которые понесет краевое правительство. Сейчас мы пытаемся привлечь мировую общественность из сферы экологии, она даст объективную оценку», — сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Организацией исследования и его сопровождением займётся природный парк «Вулканы Камчатки», передает ИА KamchatkaMedia.

Напомним, корпорация «Туризм.РФ» ведет переговоры с инвесторами о возможности запуска проектов по комплексному развитию туристически привлекательных территорий, в том числе на юге и Дальнем Востоке России. Также есть предложения по созданию новых туристических кластеров в центральной части страны.