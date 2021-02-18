Лукашевич заявил об отсутствии у Киева интереса к достижению мира в Донбассе

Власти Украины в настоящее время не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации в Донбассе, заявил в четверг, 18 февраля, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Анализ происходящего позволяет прийти к выводу, что власти Украины на текущий момент не заинтересованы в достижении мирного, политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе полноценной реализации комплекса мер», — сказал он на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

По словам дипломата, сам факт его невыполнения необходим, как следует из высказываний украинских политиков, для решения не связанных с достижением мира в Донбассе задач.

Лукашевич отметил, что Киев является единственным участником процесса урегулирования, представители которого методично заявляют об отсутствии возможности выполнить Минские договоренности.

«При этом в Киеве разглагольствуют, подобно Андрею Ермаку (глава офиса украинского лидера. — Ред.) на днях, о своем стремлении выполнять некие «принципы, заложенные в Минских соглашениях». То есть не сам документ, утвержденный Советом Безопасности ООН, а некие нигде не сформулированные «принципы», — добавил дипломат.

15 февраля лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что у Минских договоренностей нет никаких перспектив, а их выполнение станет актом капитуляции.

На следующий день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно «выжать максимум» из минского процесса, который еще не исчерпал свой потенциал.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в «нормандском формате». Москва неоднократно призывала Киев исполнить свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей. Однако на Украине всё чаще заявляют о необходимости пересмотреть Минские договоренности.