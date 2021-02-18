Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роструд заявил о планах перевести в электронный вид десять услуг
Мир
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Экономика
Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки снизился на 21%
Экономика
В ЦБ отметили адаптацию населения и бизнеса к вызовам пандемии
Спорт
Айзек Чилемба заявил о храбрости российских боксеров
Мир
В Белоруссии обвинили Запад в попытке вмешательства в дела страны
Общество
В России появится электронная база вакансий для строителей
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни
Экономика
Центробанк рассказал о планах запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке
Сюжет:

Лукашевич заявил об отсутствии у Киева интереса к достижению мира в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины в настоящее время не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации в Донбассе, заявил в четверг, 18 февраля, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Анализ происходящего позволяет прийти к выводу, что власти Украины на текущий момент не заинтересованы в достижении мирного, политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе полноценной реализации комплекса мер», — сказал он на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе
Порошенко потребовал вернуть украинских солдат в окопы

По словам дипломата, сам факт его невыполнения необходим, как следует из высказываний украинских политиков, для решения не связанных с достижением мира в Донбассе задач.

Лукашевич отметил, что Киев является единственным участником процесса урегулирования, представители которого методично заявляют об отсутствии возможности выполнить Минские договоренности.

«При этом в Киеве разглагольствуют, подобно Андрею Ермаку (глава офиса украинского лидера. — Ред.) на днях, о своем стремлении выполнять некие «принципы, заложенные в Минских соглашениях». То есть не сам документ, утвержденный Советом Безопасности ООН, а некие нигде не сформулированные «принципы», — добавил дипломат.

15 февраля лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что у Минских договоренностей нет никаких перспектив, а их выполнение станет актом капитуляции.

На следующий день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нужно «выжать максимум» из минского процесса, который еще не исчерпал свой потенциал.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в «нормандском формате». Москва неоднократно призывала Киев исполнить свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей. Однако на Украине всё чаще заявляют о необходимости пересмотреть Минские договоренности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021