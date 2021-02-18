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Сенатор объяснил отказ перекрывать газ Украине в ответ на водную блокаду Крыма

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Россия не будет перекрывать поставки газа на Украину из-за ее угроз водной блокады Крыма. Такое заявление в четверг, 18 февраля, сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

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По его словам, транзит топлива через соседнее государство и так сократится, когда будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Поэтому российской стороне просто нужно обеспечивать полуостров пресной водой, чтобы местные жители не страдали от действий Украины.

Кроме того, Морозов подчеркнул, что газ, который идет через украинскую территорию, предназначается для европейских стран, а Россия всегда выполняет свои обязательства.

«Мы не будем намеренно перекрывать газопровод, потому что сейчас по нему идет газ в европейские страны, а мы страна, которая выполняет свои обязательства», — приводит слова Морозова радиостанция «Говорит Москва».

Накануне постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев собирается достроить дамбу на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.

В свою очередь, депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек рассказал «Известиям», что дамба, перекрывающая водоснабжение Крыма с территории Украины, не повлияет на жизнь крымчан. Он подчеркнул, что полуостров не получает воду от Украины с 2014 года, но при этом в Киеве постоянно говорят о каких-то «стройках» века, способных лишить местных жителей пресной воды.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

В декабре прошлого года глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году — строительство займет приблизительно 14–15 месяцев. В ответ в Киеве министр заявили о намерении помешать реализации проекта.

5 февраля в Госдуме заверили, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет — этого удастся достичь благодаря постройке новых и реконструкции уже имеющихся водохранилищ.

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