Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Роструд заявил о планах перевести в электронный вид десять услуг
Мир
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Экономика
Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки снизился на 21%
Экономика
В ЦБ отметили адаптацию населения и бизнеса к вызовам пандемии
Спорт
Айзек Чилемба заявил о храбрости российских боксеров
Мир
В Белоруссии обвинили Запад в попытке вмешательства в дела страны
Общество
В России появится электронная база вакансий для строителей
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни
Экономика
Центробанк рассказал о планах запустить эксперимент по «зеленой» ипотеке
Сюжет:

В МИДе заявили о сохранении стабильной обстановки в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарушений перемирия в зоне нагорнокарабахского конфликта не зафиксировано, сообщила в четверг, 18 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Территория помыслов: какое будущее Азербайджан задумал для Карабаха
И почему от восстановления территорий может выиграть и Армения

«Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — указала она.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что российский миротворческий контингент на территории Карабаха осуществляет контроль за ситуацией.

«[Военнослужащие] продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах», — добавила Захарова.

17 февраля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

По инициативе российского президента в Кремле 11 января состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021