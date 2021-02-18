В МИДе заявили о сохранении стабильной обстановки в Нагорном Карабахе
Нарушений перемирия в зоне нагорнокарабахского конфликта не зафиксировано, сообщила в четверг, 18 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
«Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта в последние дни сохраняется стабильной. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — указала она.
Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что российский миротворческий контингент на территории Карабаха осуществляет контроль за ситуацией.
«[Военнослужащие] продолжают очистку местности от взрывоопасных предметов и обеспечивают безопасность возвращения беженцев в Нагорный Карабах», — добавила Захарова.
17 февраля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху.
Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе днем ранее. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
По инициативе российского президента в Кремле 11 января состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Переговоры продолжались почти четыре часа.