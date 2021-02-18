Польша объявила протест Минску из-за приговора журналистам «Белсата»

Президент Польши Анджей Дуда поручил посольству страны в Минске передать белорусской стороне его протест относительно приговора, который был вынесен судом журналистам польского телеканала «Белсат». Об этом в четверг, 18 февраля, заявил глава президентской канцелярии Кшиштоф Щерский.

«В связи с осуждением журналисток «Белсата» президент Польши Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его решительный протест против репрессий в отношении свободы слова и прав граждан, призыв к их прекращению и амнистии», — сообщил Щерский.

Глава президентской канцелярии отметил, что Варшава призывает всех партнеров по Евросоюзу дать солидарный, последовательный и решительный ответ на очередное проявление подавления основных прав и свобод.

Ранее в этот день суд в Минске назначил двум журналистам польского телеканала «Белсат» по два года лишения свободы. Как рассказали в Белорусской ассоциации журналистов, судья Фрунзенского районного суда Минска Наталья Бугук вынесла решение о том, что Дарья Чульцова и Екатерина Андреева приговорены к двум годам колонии строгого режима. Их признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).