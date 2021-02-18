Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 20 февраля

Похороны народного артиста РСФСР Андрея Мягкова состоятся на Троекуровском кладбище в Москве, проститься с актером можно будет в МХТ имени Чехова 20 февраля, сообщила 18 февраля пресс-служба театра.

«В 10:00 начнется гражданская панихида в МХТ им. А.П. Чехова, после нее — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке», — говорится в сообщении на сайте театра.

По данным телеканала РЕН ТВ, Мягкову стало плохо еще ночью, около 3:00. Артист потерял сознание. Медики «скорой» пытались реанимировать актера около часа, однако это не помогло. Около 5:00 четверга врачи констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как напоминает «Газета.ру», с 2010 года актер не снимался в кино, с 2013-го — не играл в театре и почти не давал интервью, ведя уединенный образ жизни вместе с супругой Анастасией Вознесенской.

По окончании театрального вуза Мягков работал в «Современнике», спустя несколько лет перешел в МХТ имени Чехова.

Всенародную любовь ему принесла лирическая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». 1 января 1976 года картину посмотрело не менее 100 млн зрителей — почти половина населения страны, а уже 7 февраля ее повторили в телеэфире — «по многочисленным просьбам зрителей».

Роль хирурга Жени Лукашина принесла Мягкову Государственную премию.