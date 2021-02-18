Швеция продлила ограничения в связи с COVID-19 до 7 марта

Шведское правительство продлило ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19, до 7 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Левен на пресс-конференции в четверг, 18 февраля.

«Во многих провинциях страны количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличивается. По оценке агентства общественного здравоохранения, существует значительный риск третьей волны. Мы должны отнестись к этому серьезно», — приводит газета Svenska Dagbladet его словам.

Таким образом, в стране останутся закрытыми спортивные залы, бассейны и музеи.

Премьер призвал всех работодателей разрешить сотрудникам продолжать работу из дома.

Правительство Швеции ввело ограничения из-за коронавируса 18 декабря. С этой даты необходимо в том числе носить маски в транспорте в часы пик. С 24 декабря запрещена продажа алкоголя после 20:00 (22:00 мск), ограничено число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров и спортзалов.

Издание отмечает, что вторая волна коронавируса в Швеции достигла пика в конце декабря прошлого года. До недавнего времени заболеваемость снижалась, но сейчас снова наблюдается рост вновь подтвержденных случаев.

По данным портала Worldometers на 18 февраля, в Швеции за весь период эпидемии зарегистрировали 622 102 случаев этого вируса. Число летальных исходов достигло 12 569.