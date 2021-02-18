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В Госдуме поддержали введение Дня ЗОЖ в России

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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал в четверг, 18 февраля, предложение ввести праздничный День здорового образа жизни (ЗОЖ) в России.

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«В целом поддерживаю. Знаю активную жизненную позицию члена Общественной палаты Хамзаева, его деятельности в «Трезвой России». Если речь о праздничном дне, то это действительно позволит обратить внимание, какой мы ведем образ жизни. Провести мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни», — отметил парламентарий в эфире НСН.

Он напомнил, что есть Всемирный день борьбы со СПИДом, День борьбы с онкологическими заболеваниями, профессиональные праздники, день без автомобиля и день без курения.

По словам Нилова, это правильная идея, но выходным днем его вряд ли получится сделать.

«Попытки введения дополнительных выходных сталкиваются с отрицательной позицией правительства. Потому что это дополнительная нагрузка на бюджет. Это потеря заработной платы у тех, у кого сдельная работа. Это нарушение баланса интересов работников и работодателей», — заключил депутат.

Ранее в этот же день сообщалось, что член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить в России День здорового образа жизни. Он попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля — во Всемирный день здоровья — выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, передает RT.

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