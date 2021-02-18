Оператор «Северного потока – 2» опроверг попытку подменить украинский маршрут

Рынок будет нуждаться в дополнительных объемах газа, включая поставки из России через Украину, даже в случае если газопровод «Северный поток – 2» будет работать на полную мощность. Об этом «Известиям» заявили 18 февраля в пресс-службе компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Накануне, 17 февраля, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» — «вопрос жизни и смерти» для украинцев. По его мнению, завершение строительства проекта сможет сделать Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».

«Благодаря росту спроса на газ в ЕС в ближайшие годы газопровод «Северный поток – 2» дополнит, а не заменит импорт по транзитным коридорам через Украину и газопроводу «Ямал–Европа», — говорится в сообщении оператора.

В компании добавили, что «Северный поток – 2», являющийся частью северного газотранспортного коридора, — это кратчайший путь от резервов газа Ямальского полуострова, таких как Бованенково, к экспортным рынкам Европы. Таким образом, этот маршрут поставок газа не предполагает исключение украинского маршрута, а предоставляет вариант наиболее прямого маршрута для поставок, подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

В компании также обратили внимание на долгосрочные тренды европейского газового рынка.

«Ожидается, что внутренняя добыча газа в ЕС сократится вдвое в последующие 15 лет. Например, ожидается, что гигантское месторождение Гронинген в Нидерландах, которое поставляло около 54 млрд куб. м в 2013 году, полностью прекратит добычу к 2022 году. В то же время спрос на газ в Европе возрастает на 3% ежегодно с 2014 года», — сообщили в пресс-службе.

По данным оператора проекта, сокращение собственной добычи газа в Европе и растущий спрос в совокупности образуют дефицит в 120 млрд куб. м к середине 2030-х годов, если не ранее.

«Проект «Северный поток – 2» реализуется с целью восполнения долгосрочного дефицита импорта газа на европейском газовом рынке, укрепления энергобезопасности и надежности поставок, а также для поставок газа на разумных экономических условиях. «Северный поток – 2» рассчитан на поставку до 55 млрд куб. м газа в год и тем самым дополнит другие варианты поставок, а не заменит их», — заключили в компании.

Вице-премьер России Александр Новак 14 февраля заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что действия США не помешают реализовать проект. Он отметил, что Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций Соединенных Штатов, однако «Северный поток – 2», по его мнению, будет достроен.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.